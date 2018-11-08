غرق 400 رأس جاموس فى نهر بين بوتسوانا وناميبيا بعد تدافع

(رويترز)

قالت وزارة السياحة فى بوتسوانا اليوم الخميس، إن قطيعا من الجاموس يضم نحو 400 رأس غرق فى نهر تشوبى المحاذى لحدود بوتسوانا وناميبيا بعد تدافع يمكن أن تكون سببه أسود جائعة طاردت القطيع.

والتقط نزل سيرونديلا لودج لرحلات السفارى القريب من مكان الحادث مقطع فيديو وصورا لقطيع الجاموس وقد تناثر فى النهر أمس الأربعاء.

ويتدفق نهر تشوبى محاذيا للجانب الشمالى الشرقى من متنزه تشوبى الوطنى المعروف بقطعان كبيرة من الأفيال والزرافات والجاموس الأفريقى مما يجعله مقصدا سياحيا فى الجزء الجنوبى من أفريقيا.

وجاء فى بيان الوزارة أن التحقيقات الأولية التى تجريها بوتسوانا وناميبيا تشير إلى أن قطيعا ضخما بصورة استثنائية من الجاموس كان يرعى فى ناميبيا قبل أن يتدافع ويسقط فى نهر تشوبى عبر ضفته المنحدرة، وقالت وسائل إعلام فى ناميبيا إن الحادث وقع يوم الثلاثاء .