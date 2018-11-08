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غرفة صناعة الحبوب تبدأ توريد 30 ألف طن مكرونة لصرفها على بطاقات التموين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:36 ص
غرفة صناعة الحبوب تبدأ توريد 30 ألف طن مكرونة لصرفها على بطاقات التموين النائب طارق حسانين وعلى المصيلحى وزير التموين
كتبت منى ضياء
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أعلن النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، موافقة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على المشروع الذى قدمته الغرفة بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة من سلعة المكرونة بأسعار مناسبة لطرحها على بطاقات التموين وبأقل من الأسعار المتداولة بالأسواق.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع النائب طارق حسانين، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين لمناقشة المشروع الذى قدمته الغرفة، حيث وافق الوزير مبدئيا على سلعة تصنيع مكرونة خاصة لوزارة التموين لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسى على البطاقات. 
 
وقال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، فى بيان له اليوم الخميس، إن الدكتور على المصيلحى وافق على تصنيع  سلعة المكرونة بشكل متميز لصالح هيئة السلع التموينية، وأن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة لديهم الاستعداد لإنتاج مكرونة للمواصفات التى تقررها وزارة التموين.
 
من جانبه قال وجدى المشد إنهم حريصون على الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين فى توفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة،  لطرحها بجانب الأرز  على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الاخرى  التى تطرحها وزارة التموين  ضمن المنظومة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توريد 30 ألف طن مكرونة فاخرة لصالح وزارة التموين كمرحلة أولى وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ،وذلك فى إطار المشروع الذى قدمته الغرفة وشعبة المكرونة للوزارة، السلع الغذائية والمساهمة فى تقليل الإقبال  على استهلاك  الأرز خاصة بعد تقليل المساحات المزرعة من الأرز  وسعى  الحكومة للاستيراد من الخارج.
 
وأضاف المشد أن الغرفة قامت بإعداد مشروع ومناقشته مع وزير التموين فى اجتماع بالوزارة وأبدى الوزير ترحيبه به ووافق على الدراسة ﻭأنه جارى عمل الإجراءات اللازمة لتوريد سلعة المكرونة معبأة زنه  الكيس واحد كيلو جرام ، وأنه سيتم توريد أجود الأنواع من المكرونة وذات نوعيات فاخرة وبأسعار مناسبة، كما أن الغرفة لديها الاستعداد  بتوفير اى كميات تحتاجها الوزارة، لافتا إلى أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة  وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

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ارز التموين

مكرونة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

معناها انكم ستصرفون للاخوه متعاطى التموين..مكرونه بدلا من الارز

...😀😀...عموما لابد من التوسع فى زراعه المكرونه وخصوصا الاسباجتى .. حيث انها لا تحتاج ماء مثل الارز

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