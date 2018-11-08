عرض إضافى للصوت والضوء مجانا احتفالا بالعيد القومى للأقصر

كتب عبد الحليم سالم

تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرضا إضافيا لعروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك مجانا باللغة العربية يوم الأحد المقبل 11 نوفمبر الساعة التاسعة مساء، وذلك لمشاركة محافظة الأقصر احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يوافق ذكرى الـ96 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ امون .

وقال سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء فى بيان اليوم، إن الأقصر هى مدينة ذات طابع خاص تهافت على زيارتها ملوك ورؤساء وأمراء العالم والسائحين من مختلف البلدان والمشاركة فى احتفالات المحافظة بالعيد القومى هو واجب وطنى نحو اعظم مدينة فى العالم.

عبر سعد عن سعادته بالمشاركة فى تلك الاحتفالات والتى يحتفل بها دوما الصوت والضوء فى ضوء المشاركة المجتمعية وتشجيعا للسياحة الداخلية سيقام عرض للصوت والضوء مجانى لاستقبال مريدى الصوت والضوء من العرب والمصريين فى المحافظة .

يذكر أنه تم تعديل العيد القومى للمحافظة عام 2015 بقرار من مجلس الوزراء من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام والذى يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون