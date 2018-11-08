طارق شوقى يؤكد: بنك المعرفة له تأثير كبير فى تنشيط البحث العلمى

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تعاون وتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى، موضحا أن الوزارة تحاول إحداث نقلة لمصر من خلال مجتمع منتج للمعرفة من خلال تعريف الطلاب بالبحث وبنك المعرفة بيئة مهمة للطلاب للبحث وله تأثير كبير فى تنشيط البحث العلمى وهناك تشجيع للطلاب بشكل مستمر.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال تكريم عدة أبحاث تكريم الباحثين المصريين المتميزين فى المجالات البحثية المختلفة، وكذا مجموعة من رؤساء تحرير المجلات العلمية المصرية المتميزة والمفهرسة فى قاعدة بيانات Web of Science بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى، أن الدول تتقدم من خلال قدرتها على الابتكار وخلق علوم وحلول جديدة وبناء العقول ومن ثم الوزارة تعمل على نظام تعليم جديد بدأ من رياض الأطفال.