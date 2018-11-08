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ضبط 6 أسلحة نارية وتنفيذ 468 حكما فى حملة أمنية بالبدرشين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:05 ص
ضبط 6 أسلحة نارية وتنفيذ 468 حكما فى حملة أمنية بالبدرشين أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شن مركز شرطة البدرشين بالجيزة حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ الأحكام. 
 
وأسفرت حملة أشرف عليها الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين والنقيب أحمد فايز عن ضبط 6 أسلحة نارية آلية وخرطوش، و25 طلقة غير مرخصة. 
 
كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 468 حكما قضائيا، و5 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار فى قضايا جنائية.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 قضايا مخدرات، و9 مسجلين خطر، وفحص 18 شخصا مشتبها به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 

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