ضبط 5 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 5 أطنان أرز أبيض معبأ داخل أكياس مجهول المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة التموين من ضبط 5 أطنان أرز أبيض معبأ داخل أكياس مجهول المصدر وبدون بيانات بحوزة "محمود ح م 34 سنة" مقيم مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية سائق السيارة رقم 3978 د ج ط ب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15149 / 2018 جنح قسم ثان الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.