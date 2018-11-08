video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 5 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر بالفيوم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:15 م
ضبط 5 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر بالفيوم المضبوطات
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 5 أطنان أرز أبيض معبأ داخل أكياس مجهول المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة التموين من ضبط 5 أطنان أرز أبيض معبأ داخل أكياس مجهول المصدر وبدون بيانات بحوزة "محمود ح م  34 سنة" مقيم مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية سائق السيارة رقم 3978 د ج ط ب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15149 / 2018 جنح قسم ثان الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 17 طن أرز ولب عباد شمس فى حملة تموينية بالبحيرة

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة