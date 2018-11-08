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ضبط 208 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:45 م
ضبط 208 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام المتهمين المضبوطين خلال الحمله
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن ،عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، وأسفرت الحملة  خلال يومها الثانى عن ضبط 208 قطعة سلاح نارى،وضبط 324 قضية مواد مخدرة،وتنفيذالعديدمن الأحكام القضائية المتنوعة

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء ، تم ضبط 208 قطعة سلاح نارى، 304 قطعة سلاح أبيض منها17 بندقية آلية ، بندقية رصاص ، 38 بندقية خرطوش ، 13طبنجة ، 139 فرد خرطوش ، 443 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 20 خزينة أسلحة نارية ، 259 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 283 قضية مخدرات ضُبط خلالهاكمية من مخدر الحشيش وزنت 10,257 كيلو جرام ، كمية من مخدر البانجو وزنت 44,010 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,945 كيلو جرام  ، كمية من مخدر الأفيون وزنت  25 جرام ،5772 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة التخليقية ،  تم ضبط 41 قضية مخدرات ضُبط خلالهاكمية من مخدر الفودو وزنت 742 جرام ، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 7,416 كيلو جرام  ، فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط  48  متهم  مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و 11 مراقب هارب ،فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين إرتكبوا 16 حادث متنوع.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطحة والسرقات بالإكراه ،  تم ضبط 25 متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه ،فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفةتم ضبط 554 دراجة نارية مخالفة ،فى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتهاتمت إعادة 7 سيارات –دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم ، و فى مجال تنفيذ الأحكام  تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعةمنها 21697 حكم حبس جزئى ،4036 حكم حبس مستأنف ،40335 حكم بالغرامة ،9040 حكم مخالفة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 


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