ضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا قبل استخدامها فى مشاجره بأسيوط

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 14 شخصا من أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط وبحوزتهم 12 قطعة سلاح نارى و2155 طلقة نارية بقصد استخدامها للتشاجر فيما بينهم.

وقامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة استهدفت أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة ديروط ، لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وذخائر بقصد إستخدامها فى التشاجر فيما بينهم لخلافات على قطعة أرض بالظهير الصحراوى بناحية قرية عواجة دائرة المركز .

أمكن ضبط 14 متهما وبحوزتهم 12قطعة سلاح نارى وذخائر عبارة عن رشــــاش، 6 بنادق متنوعة ،4 بنادق آلية ،بندقية خرطوش ،2155 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ،14 خزينة، نظارة ميدان.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد إستخدامها فى للتشاجر فيما بينهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.