video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا قبل استخدامها فى مشاجره بأسيوط

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:57 م
ضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا قبل استخدامها فى مشاجره بأسيوط المتهمين بحوزتهم الأسلحه
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 14 شخصا من أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط وبحوزتهم 12 قطعة سلاح نارى و2155 طلقة نارية بقصد استخدامها للتشاجر فيما بينهم.

وقامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة استهدفت أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة ديروط ، لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وذخائر بقصد إستخدامها فى التشاجر فيما بينهم لخلافات على قطعة أرض بالظهير الصحراوى بناحية قرية عواجة دائرة المركز .

أمكن ضبط 14 متهما وبحوزتهم 12قطعة سلاح نارى وذخائر عبارة عن رشــــاش، 6  بنادق متنوعة ،4  بنادق آلية ،بندقية خرطوش ،2155  طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ،14  خزينة، نظارة ميدان.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد إستخدامها فى للتشاجر فيما بينهم  ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 208 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام

قوافل "كلنا واحد" تجوب محافظات الصعيد لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين

القبض على صاحب مستودع لإعادة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأقل من الوزن بالقليوبية

امن اسيوط

مشاجره

مركز ديروط

خلاف علي قطعه ارض

الظهير الصحراوي

حوادث اليوم




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة