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ضبط 14 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:35 ص
ضبط 14 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بشبرا الخيمة سلع غذائية
كتبت - نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 14 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمصنع بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط  المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان ، لإنتاجه سلع غذائية متنوعة مستخدماً فى ذلك خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية مقلدة ، وتم ضبط كميات قدرها (13,792) ألف عبوة "منتج نهائى" ، (14) طن مسلتزمات إنتاج "سكر – نشا – دقيق – مكسبات طعم – ألوان صناعية"، (9) ماكينة تغليف- تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 
 

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