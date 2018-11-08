ضبط 112 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية ، موسعة تحت إشراف اللواء محمد على حسين ، مدير أمن الإسماعيلية ، تمكنت من تنفيذ 1170 حكمًا متنوعًا منها 707حكمًا جزئيا و71 حكم مستأنف و331 حكم غرامات ،59 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11650 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 112 متهمًا هاربا محكومًا عليه ، تم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية .