ضبط مسئولين بالشهري العقاري بالإسكندرية لتزويرهم مستندات للإستيلاء على الأراضي

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مسئولين بالشهري العقاري بالإسكندرية لتزويرهم مستندات للإستيلاء على الأراض، حيث تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، بلاغاً من "إبراهيم.م" موظف بمكتب شهر عقارى محرم بك.. بأنه أثناء تواجده بعمله حضر إليه " إبراهيم أ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مهندس كمبيوتر" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، وطلب منه تحرير توكيل لأحد الأشخاص لبيع قطعة أرض مساحتها 1000 متر بحوض البيضاء بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وقدم الحجة كسند ملكة، وتبين أنها مُصطنعة.

وتم ضبط المتهم، وبحوزته (الحجة المصطنعة، وتبين أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الصحيح والخاص بمصلحة الشهر العقارى بقصد الإستيلاء على قطعة الأرض" وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعه "أحمد.ع" مسئول الحفظ بمكتب شهر عقارى إسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، و"سعيد.أ" مقيم بمحافظة المنوفية، سبق إتهامه فى 3 قضايا "نصب" ومحكوم عليه فى قضية "نصب" بالحبس ثلاث سنوات .. وآخرين " جارى تحديدهم، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى مجال إصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة (ومنها مصلحة الشهر العقارى) وإستخدامها فى النصب والإحتيال وإيهامه بملكية الثانى لقطعة الأرض وبيعها له بعد الإستيلاء منه على مبلغ "مليون ومائة وخمسون ألف جنيه" بدون وجه حق كمقدم لثمن الأرض بالتواطؤ مع الأول الذى قام بإستغلال طبيعة عمله كمسئول الحفظ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية بإصطناع حجة شرعية مثبت بها على خلاف الحقيقة ملكية الثانى للأرض، ولإصباغ الصفة القانونية عليها قام بمهرها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.