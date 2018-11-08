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الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:08 م
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ضبط مدير مخزن لاستخدامه خامات رديئة لتصنيع مستحضرات التجميل

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:49 م
ضبط مدير مخزن لاستخدامه خامات رديئة لتصنيع مستحضرات التجميل مستحضرات تجميل مغشوشة_صورة أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين من ضبط "ياسر.ص" 40 سنة، المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل بمنطقة الظاهر، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" لتصنيع مستحضرات التجميل مستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات منسوبة لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على طن بودرة ثلج، طن نشا جلوكوز، 24 قطعة زبدة كاكاو، 60 عبوة فازلين، 120 عبوة ماء أكسجين، 1480 عبوة صابون، 10500 عبوة فارغة، أدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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مستحضرات تجميل

مواد تجميل مغشوشه

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