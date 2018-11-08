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ضبط عاطل صادر ضده حكم قضائي أثناء قيادته دراجة بخارية مسروقة بالدقي

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:42 ص
ضبط عاطل صادر ضده حكم قضائي أثناء قيادته دراجة بخارية مسروقة بالدقي حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل صادر ضده حكم قضائي في قضية تبديد، أثناء قيادته دراجة بخارية تبين أنها مسروقة بالدقي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وتم ضبط المتهم "محمد. ع " عاطل أثناء متابعة قوة تابعة لقسم شرطة الدقي للحالة الأمنية، حيث تم ايقاف المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية، وتبين عدم حيازته ترخيص. 
 
وبإجراء التحريات تبين أن الدراجة البخارية سرقها المتهم من أمام محل بالدقي، كما تبين أنه صادر ضده حكم قضائي بالحبس 3 سنوات في قضية تبديد. 
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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