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ضبط صاحب شركة مقاولات مطلوب فى45 حكما قضائيا بالغربية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:13 م
ضبط صاحب شركة مقاولات مطلوب فى45 حكما قضائيا بالغربية المتهم
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط مباحث الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط صاحب شركة انجاز للمقاولات بالمحلة، لصدور45 حكما قضائيا ضده.
 
كانت معلومات قد وردت للرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة باختباء أسامة عصام أبو السعود-٣٠ سنة- صاحب شركة انجاز للمقاولات مقيم منطقة منشية البكري ثان المحلة بأحد الفنادق بالأسكندرية، صادر ضده 45 حكما قضائيا.
 
ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بإعداد مأمورية لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، قادها العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
 
 

 


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