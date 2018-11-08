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ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية متخصص فى تزوير المستندات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:13 م
ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية متخصص فى تزوير المستندات حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط تشكيل عصابي بمحافظة الأسكندرية ، متخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية ، بعدما أكدت 
معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بغرب الدلتا) ، قيام  " محمد.ف.ع -  34  سنة  "   أخصائى برامج آلية بشركة سياحة ، و  " نادر.ن.ى -  37 سنة "  حاصل على بكالوريوس تجارة ،  مقيمان بالإسكندرية ، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية ، وبيعها لراغبى الحصول عليها مبالغ مالية ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطهما.
 
وعقب  تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبتفتيش مسكنهما عُثر على (جهاز لاب توب بمشتملاته يحتوى على مجموعة من كشوف الحسابات المزورة منسوبة لبنوك مختلفة-  مجموعة من التوكيلات والشهادات المعدة للتزوير- "هارد ديسك" خارجى يحوى على مجموعة من كشوف الحسابات والتأشيرات ومجموعة من السجلات والتوكيلات والأختام المعدة للتزوير- مجموعة من الأحبار والمواد الكيماوية المزيلة- كمية من الأوراق المستخدمة فى تزوير العلامات المائية - أكلاشيه منسوب لأحد البنوك -مجموعة من المحررات الرسمية المزورة "كشوف حسابات بنكية ، قسائم إيداع نقدية ، شهادات إستثمار بنكية ، شهادات من واقع الجدول منسوبة للنيابة العامة" - 2هاتف محمول يحتويان على مجموعة كبيرة من صور المحررات ،  والشهادات ،  والتأشيرات ،  والتوكيلات منسوبة لجهات حكومية مختلفة خالية البيانات مُعدة للإستخدام وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلدة ،  وبمواجهة المتهمان إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وأقرا بملكيتهما للمضبوطات، وعرضها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
 
 

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