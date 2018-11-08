ضاحى خلفان يوقع مذكرة تفاهم مع شرطة أبوظبى لإعداد برامج لرعاية النشء

كتب محمد رضا

قال ضاحى خلفان تميم، نائب مدير عام قطاع الأمن بإمارة دبى، "قبل قليل وقعت بصفتى رئيسًا لجمعية توعية ورعاية الأحداث بالدولة، مذكرة تفاهم مع القائد العام لشرطة أبوظبى اللواء محمد خلفان الرميثى"، مضيفًا "فالنشء والشباب احوج ما يكونون لبرامج تشغل أوقات فراغهم وتغير فيهم الولاء والانتماء للوطن، وفى الواقع لا يسعنى إلا أن أشكر الأخ محمد جزيل الشكر".



ضاحى خلفان يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع شرطة أبوظبى

وأضاف نائب مدير عام قطاع الأمن بإمارة دبى، فى تغريدات متتالية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "اطلعنى الأخ اللواء محمد، على تاريخ شرطة أبوظبى من خلال المتحف الذى بدأ القائد بتأسيسه، وكانت شرطة أبوظبى ولا تزال قيادة فعالة فى حفظ الأمن والنظام فى جميع ربوع الدولة، مسؤوليتها تقع على مساحة تشكل 85%من مساحة دولة الإمارات".

وتابع ضاحى خلفان تميم، "فى عام 1967، كنت طالبًا متدربًا فى دائرة المرور بشرطة أبوظبى، بدأت كاتبًا فى السجلات، وسرعان ما وجد المسؤولين فى القدرة لكى أكون أمينًا للصندوق، والتعامل مع المال يحتاج أمانة، احمد الله أن الجميع كان مسرورًا من عملى".



تغريدة ضاحى خلفان