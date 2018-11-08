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استعدادا لافتتاحه يناير المقبل

صور.. وزير الأوقاف يتفقد مقر مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:30 م
صور.. وزير الأوقاف يتفقد مقر مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مقر مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا
كتب إسماعيل رفعت
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تفقد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مقر وتجهيزات مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا بمدينة الغردقة استعدادا لافتتاحه رسميا فى العيد القومي للمحافظة يناير المقبل ٢٠١٩ م . 

 

كما تفقدا معا أعمال التشطيبات بمسجد الدهار أحد أعرق مساجد المحافظة الذي يتم إحلاله وتجديده على أعلى مستوى فنى وهندسى بالجهود الذاتية ومشاركة كل من الوزارة والمحافظة بالدعم المادى، ليكون أنموذجا تطبيقيا للمسجد الجامع الأنموذج الذى تسعى الوزارة إلى تعميمه.

 

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