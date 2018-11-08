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صور.. مياه الأمطار تغرق شوارع رأس البر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:18 م
صور.. مياه الأمطار تغرق شوارع رأس البر الأمطار تغرق شوارع رأس البر
دمياط عبده عبد البارى
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تسببت الأمطار التى سقطت على محافظة دمياط اليوم فى غرق عددا من الشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة فى مدن رأس البر وعزبة البرج كما تسببت الأمطار وانسداد بلاعات تصريف مياه الأمطار فى تحول عددا من المناطق الى جزر منعزلة بسبب تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار وحاصرت مياه الأمطار سكان شوارع 63 و79 والمنطقة الأولى.

 

من جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز بالتواجد بالشوارع ورفع آثار مياه الأمطار المتراكمة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها فى أقرب وقت.

 
الأمطار تغرق شوارع رأس البر (1)
 
الأمطار تغرق شوارع رأس البر (2)
 
الأمطار تغرق شوارع رأس البر (3)
 
الأمطار تغرق شوارع رأس البر (4)
 
 
 

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