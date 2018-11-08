صور ..مشاركة واسعة فى مهرجان التمور بسيوة ونسب الإشغال الفندقى 100 %

تشهد واحة سيوة، الواقعة جنوب غربي مرسى مطروح بنحو 320 كيلو متر، حالة من الرواج التجاري والسياحي،مع توافد أعداد كبير من المشاركين في مهرجان التمور العربية في دورته الرابعة ، الذي بدأت فعالياته أمس الأبعاء وتستمر حتى غداً الجمعة، ووصلت نسب الإشغال الفندقي بالواحة إلى 100%، إلى جانب استضافة أهالي سيوة لبعض الزائرين من أصدقائهم ومعارفهم، ممن لم يتمكنوا من حجز أماكن لإقامتهم بسبب الإقبال الكبير بالفنادق والمنتجعات السياحية.

وتضمنت فعاليات المهرجان في اليوم الثاني، عقد 6 ندوات علمية وجلسات عمل متخصصة فى مجال التمور، هدفت للنهوض بقطاع التمور وتعزيز دوره فى خدمة الاقتصاد القومي من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية وتوفير فرص العمل ، واستعرضت الندوات العلمية، مجالات الإستراتيجيات والمشروعات وآفات النخيل وزراعة وخدمة التمور والتصنيع وما بعد الحصاد، والمنتجات الثانوية من التمور والتسويق والصادرات المصرية من التمور.

وكانت مؤسسة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اختارت قبل 4 سنوات، واحة سيوة، لتكون مقراً سنوياً للمهرجان الدولي للتمور العربية، لتميز تمور الواحة التي يوجد بها نحو 700 ألف نخلة مثمرة، والعديد من مصانع فرز وتجفيف وتعبئة التمور، وبدأت المؤسسة الإماراتية في الاستثمار والمساهمة في الحفاظ وتنمية التمور في واحة سيوة، وتنظيم مهرجانا دوليا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، تعقد خلاله ندوات علمية وبحثية تهدف لتنمية زراعة وتصنيع التمر، بمشاركة المنظمات الدولية والعالمية المعنية بالزراعة والأغذية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويشارك في المهرجان، هذا العام، 142 عارضاً و71 مستورداً من بينهم ممثلين لـ ٥ دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والأردن والسودان.

ويشهد المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الرابعة لعام 2018 وذلك بمشاركة مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من الأمراض والآفات، وعدد من مزارعي النخيل وتصنيع التمور وممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية ، وتهدف المسابقة لخلق روح المنافسة الإيجابية بين مزارعي النخيل وتطوير النشاط الإبداعي للوصول لمستويات عالية، من الإنتاج من جميع أصناف التمور المصرية وهو ما يسهم في تحسين المستوى المادي للمزارعين وتشجيع صناعة وتعبئة التمور للتسويق المحلى والتصدير للخارج ، ويقام على هامش المهرجان، معرضاً للمنتجات الحرفية المصنعة من النخيل، بالإضافة إلى مسابقات بين الطهاة لإنتاج وجبات غذائية من التمور.



مشاركة واسعة في مهرجان التمور بسيوة (1)



مشاركة واسعة في مهرجان التمور بسيوة (2)



مشاركة واسعة في مهرجان التمور بسيوة (3)



مشاركة واسعة في مهرجان التمور بسيوة (4)



مشاركة واسعة في مهرجان التمور بسيوة (5)