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صور.. مديريات الأوقاف تكثف المرور على المساجد استعدادا لحملة رسول الإنسانية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:42 ص
صور.. مديريات الأوقاف تكثف المرور على المساجد استعدادا لحملة رسول الإنسانية خلال الاجتماع
كتب إسماعيل رفعت
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قامت مديريات الأوقاف الإقليمية بالقاهرة الكبرى والمحافظات بعقد اجتماعات بمديري الإدارات الفرعية لتكثيف المرور والمتابعة على الأنشطة الدعوية .
 
وتكثف الأوقاف، المرور لتفقد الاستعداد لحملة رسول الإنسانية التى تطلقها الوزارة بداية من شهر ربيع الأول، والتأكيد على أن الخطاب الديني الصحيح هو الذي يعالج قضايا المجتمع، ويأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه استقرار الفرد والمجتمع وأمنه وأمانه.
 
وقال بيان صحفى لوزارة الاوقاف: إن الوطنية لا تنفك عن التدين الصحيح ، وكل ما يؤدي إلى الهدم والتخريب هو خيانة للدين والوطن، إذ إننا مؤتمنون على ما يحقق الصالح العام ومصلحة الوطن ، كما أن بناء الإنسان علميا وسلوكيا واجتماعيا مسئولية دينية ووطنية، فالفترة المقبلة فترة تسابق زمني في البناء والتعمير حتى قطف الثمار.
 
وأضاف البيان، أن الإجراءات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مضيفا أن المديريات تقوم بالاستعداد لحملة رسول الإنسانية وتكثيف المرور على المساجد و الأنشطة الدعوية في إطار الخطة الدعوية المستقبلية لوزارة الأوقاف ، وتنفيذا لتعلميات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
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