صور.. ماكرون يزور نصب "لا بيير دا هودروى" لإحياء مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء بزيارة نصب "لا بيير دا هودروى" لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

وقد بدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأحد الماضى أسبوعا مليئا بالأنشطة يشمل مراسم إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية واستضافة أكثر من 60 زعيما فى تجمع للسلام فى باريس، ومن المتوقع وصول الزعيمين الأمريكى ونظيره الروسى إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة فى إحياء الذكرى.

ويحيى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأحد مراسم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية، وسيقضى ماكرون أسبوعا فى زيارة لساحات معارك سابقة بشمال وشرق فرنسا لتأبين ضحايا الحرب العالمية الأولى التى قضت على 1,4 مليون جندى فرنسي، ومن المتوقع أن يصل الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين وعشرات آخرون من رؤساء الدول والحكومات إلى باريس للمشاركة فى إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب يوم 11 نوفمبر.