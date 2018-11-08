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صور.. فنان كورى جنوبى شارك بمنتدى شباب العالم: "شكرا يا مصر يا أم الدنيا"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:44 م
صور.. فنان كورى جنوبى شارك بمنتدى شباب العالم: "شكرا يا مصر يا أم الدنيا" ونهو تشونغ في شرم الشيخ
كتب عبد الوهاب الجندى
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أشاد المغنى والفنان الكوميدي، ونهو تشونج، بحسن استقباله فى مدينة شرم الشيخ خلال مشاركته فى منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر الكورى الجنوبى ونهو تشونج، العديد من الصور له خلال مشاركته فى المؤتمر، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: حبّيت أشكر منظمى منتدى شباب العالم والمدينة المستضيفة شرم الشيخ اللى خلونى أطلع على المسرح بليلة الافتتاح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ونخبة من القادة والمؤثرين العالميين.

وأضاف الفنان الكورى: "شكرًا لكم لحسن الضيافة والكرم اللى قدمتوه. شكرًا يا مصر شكرًا يا أم الدنيا".

تغريدة ونهو تشونغ
تغريدة ونهو تشونج

 

ونهو تشونغ في شرم الشيخ
ونهو تشونغ في شرم الشيخ

 

ونهو تشونغ وفريق غنائي
ونهو تشونغ وفريق غنائي

 

ونهو تشونغ ولقاء بعد المعجبين في شرم الشيخ
ونهو تشونغ ولقاء بعد المعجبين في شرم الشيخ

 


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