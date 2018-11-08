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صور.. ضبط أسلحة ومواد مخدرة وإزالة إشغالات فى حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:12 ص
صور.. ضبط أسلحة ومواد مخدرة وإزالة إشغالات فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية بالجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 69 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، و15 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة. 
 
كما أسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية عن تنفيذ 78 حكما قضائيا، وضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير. 
 
وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تمت إزالة ورفع عشرات الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، بشارع فيصل ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم.
 
وواصل ضباط مباحث التموين شن الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة، عن تحرير 71 قضية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
حملة أمنية بالجيزة (1)
حملة أمنية بالجيزة

حملة أمنية بالجيزة (2)
حملة أمنية بالجيزة

حملة أمنية بالجيزة (3)
حملة أمنية بالجيزة

حملة أمنية بالجيزة (4)
حملة أمنية بالجيزة

حملة أمنية بالجيزة (5)
حملة أمنية بالجيزة

 


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