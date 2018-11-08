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صور.. شكاوى من الأسلاك المكشوفة لأعمدة الإنارة بعد وفاة شاب بعزبة الزراعة ببنها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:00 ص
صور.. شكاوى من الأسلاك المكشوفة لأعمدة الإنارة بعد وفاة شاب بعزبة الزراعة ببنها
القليوبية إبراهيم سالم
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أعمدة الكهرباء صاعق المواطنين فى القليوبية، كوارث سببتها تلك الأعمدة مؤخرا ببعض المناطق بالمحافظة، كان آخرها وفاة شاب بقرية "عزبة أبو باشا"، التابعة لمركز بنها، وذلك بسبب تهالك تلك الأعمدة وعدم صلاحيتها، إلى جانب عدم استبدالها بأخرى جديدة، على الرغم من توافر البديل بمخازن المدن المختلفة بالمحافظة، وذلك لحماية المواطنين والأطفال بالمحافظة.

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"محمد أحمد عبدربه" شاب صاحب 30 عاما بقرية "عزبة أبو باشا" التابعة لمركز بنها بالقليوبية، يعمل نقاشا، لقى مصرعه أثناء عودته من العمل فى أحد الأيام، فور ملامسته عامود للكهرباء على الطريق الرئيسية المؤدية للقرية، والذى صعق على الفور، وظل طريق غرفة الرعاية المركزية بالمستشفى الجامعى بمدينة بنها حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

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للعلم، هذا الطريق أيضا يضم مدرستين للتعليم الاساسى، ما يعنى أن حياة الطلاب والأطفال معرضة يوميا للخطر، وهو ما دفع أهالى القرية لمناشدة الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، ونجوى العشيرى، رئيس مدينة بنها، بالتدخل لإنقاذ أهالى العزبة من الموت المحقق، بسبب العشوائية فى التوصيلات الكهربائية، حيث أنها تضم مجموعة محولات كهربائية عفا عليها الزمن وتقع وسط الكتلة السكنية كما أن الأسلاك الكهربائية الهوائية تم وضعها أعلى "البلكونات" فى شكل غريب كما أن أعمدة الكهرباء تلامس المبانى بشكل يعرض من يقترب منها لخطر الموت المحقق.

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وطالب أهالى القرية، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بسرعة التوجيه بالتحقيق فى الواقعة ومعرفة المتسبب فى هذا الإهمال الذى أودى بحياة شاب بسيط عانت أسرته من مصاريف علاجه بعد دخوله فى غيبوبة، إلى جانب مصروفات نجلته "ذوى الإعاقة" "تخاطب" والتى تتكلف شهريا ما يزيد عن 6000 جنيه.

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كما ناشد أهالى قرية "كفر الحبش" التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، محافظ القليوبية بسرعة مراجعة موقف أعمدة الكهرباء والأسلاك الخاصة بها، نظرا لانتشار الأعمدة المتهالكة بكافة انحاء القرية وانهيار الاساسات الخاصة بها، وهو ما سيتسبب فى القريب العاجل بأزمات أخرى، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء وهطول الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه قال أسامة، أحد شباب قرية كفر الحبش، إن أعمدة الكهرباء أصبحت متهالكة حيث تعدى عمرها قرابة الخمسون عامًا، مما يجعلها تشكل خطرًا حقيقيا على أبناء القرية، مشيرا إلى أن الأهالى تخشى من تكرار سيناريو سقوط الأعمدة، مطالبا محافظ القليوبية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات للوحدة المحلية لتغيير الأعمدة، للحفاظ على حياة أهالى القرية.

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