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صور.. رئيس وزراء كندا يزور معبدا هنديا للاحتفال بعيد الأنوار

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:14 م
صور.. رئيس وزراء كندا يزور معبدا هنديا للاحتفال بعيد الأنوار جاستن ترودو يحتفل مع الاطفال
كتب محمد مصطفى
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تشهد الهند، هذه الأيام، احتفالات ضخمة على مدى 5 أيام، بعيد "ديوالى" أو ما يطلق عليه عيد الأنوار، وهو أكبر الأعياد التى يحتفى بها الهندوس والسيخ، ويتزامن مع موسم جنى المحاصيل فى فصل الخريف.

وعلى الرغم من أن "ديوالى" احتفالية دينية كبرى لدى الهندوس والسيخ، إلا أن الهنود يحتفلون بالعيد، لما له من أهمية ثقافية لدى البلاد.

جاستن ترودو يحتفل مع الاطفال
جاستن ترودو يحتفل مع الاطفال

وبهذه المناسبة حرص جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، على زيارة معبد فيشنو ماندير بمدينة ريتشموند هيل الكندية لتهنئة الهنود المهاجرين والمقيمين، والاحتفال معهم بتلك المناسبة الهامة.

جانب من الاحتفالات الهندية
جانب من الاحتفالات الهندية

 

ونشر "ترودو" عبر حسابه على انستجرام صور من زيارته للمعبد الهندى حيث علق قائلا:" ديوالي سعيد للجميع، شكرا فيشنو ماندير في ريتشموند هيل على احتفال الرائع والاستقبال الحار ليلة أمس".

احتفالات ديوالي
احتفالات ديوالي

 


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ديوالى

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كندا

جاستن ترودو

اليوم السابع بلس




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