صور.. حملات مجالس المدن تزيل القمامة وتنظف شوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتشر خلال الشهور الماضية بالأقصر مجموعة من نباشين القمامة يتوجهون لأماكن تجمع القمامة فى الليل يوميا، لجلب ما يطلبونه من القمامة ويتركون الباقى فى مشهد مروع فى شوارع المحافظة، وفى هذا الصدد قاد رجال مجالس المدن حملات موسعة لمواجهة تلك الأزمة من شوارع المدينة.

وقاد رجال مجلس مدينة الأقصر حملة على العربات الكارو، والتكاتك الخاصة بالنباشين (فريزة القمامة)، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث تكررت شكاوى سكان الحى من تواجدهم فى نطاق الحى بمنطقة شارع المدينة المنورة والمستشفى الدولى والفيروز، عند صناديق القمامة وإفراغها، ونثر القمامة التى بها لفرزها.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إن الحملات خلال الشهور الماضية التى تهدف للحفاظ على مظهر الشوارع الحضارى، وأسفرت عن مصادرة 4 عربات و3 تكاتك تم تسليمها لشرطة مرور الأقصر، وتم تحرير 20 محضر نظافة بقطاع جنوب كما تم التنبيه على أصحابها بعدم التواجد بنطاق الحى وممارسة نشاط فرز القمامة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه لتلافى تلك الأزمات ومنع ظهور نباشين القمامة من شوارع المدينة تقرر أن تخرج حملات وعربات النظافة بالمجلس كل 8 ساعات لنقل كافة القمامة من الصناديق المنتشرة بمختلف أحياء وشوارع المدينة إلى العربات وإرسالها لأماكن تجميع القمامة تمهيداً للاستفادة منها، وانتهت بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية أية شكاوى من ظهور نباشين القمامة بعد العقوبات الرادعة التى تم تطبيقها على المقبوض عليهم.

أما فى مدينة إسنا التى تعتبر أكبر مدينة بالمحافظة من حيث التعداد السكانى تخرج حملات نظافة على مدار الساعة فى مختلف شوارع المدينة للحفاظ على مظهرها الجمالى ومنع ظهور نباشين القمامة، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الأسبوع الماضى عن رفع 100 طن مخلفات صلبة متواجدة بشوارع اسنا، وخلف سوق الخضراوات بشارع أحمد عرابى متراكمة منذ مدة أدت إلى إغلاق الشارع.

وأكد محمد سيد سليمان لـ"اليوم السابع"، أن خطة النظافة التى وضعها فور عودته لرئاسة مركز اسنا مرة أخرى شاملة رفع القمامة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة مستمرة على مدار اليوم بعمل ثلاث ورديات للنظافة، مشددا على أن الحملات أسفرت عن إزالة مئات الأطنان من القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع المحافظة.



جانب من حملات النظافة وإزالة المخلفات بمدينة اسنا



حملات مجالس المدن لإزالة القمامة وتنظيف الشوارع والمظهر السياحي بالأقصر