صور.. التحفظ على حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ضبطت كمية من حلوى المولد النبوى غير مطابقة للمواصفات الصحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة مكبرة بالتعاون مع الصحة بناحية مركز بالبلينا.

وأضاف عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، فى بيان للمحافظة، أنه قد شارك فى الحملة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، ومسئولى الوحدة المحلية بالبلينا، وتم ضبط حلوى ملبن غير صالحة، وتم إعدامهم واتخاذ كل الإجراءت القانونية، وجار المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق بالمدينة والقرى حرصا على سلامة المواطنين.