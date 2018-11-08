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صندوق النقد: نتائج جيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:08 م
صندوق النقد: نتائج جيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى صندوق النقد الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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أكد موريس أوبستفلد ، مدير إدارة البحوث فى صندوق النقد الدولى، أن نتائج الإصلاح فى مصر جيدة، وخاصة فيما يتعلق بخفض البطالة وإرتفاع نسبة النمو، علاوة على بدء السيطرة على العجز والدين العام . 
 
جاء ذلك الكلمة التى القاها  أوبستفلد ، فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الخميس ، الذى أداره حمد أبو على نائب مدير غرفة التجارة الأمريكية، وحضره الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ،  أن  هناك قدرمن الإستقرار فى معدل التضخم إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد للسيطرة عليه، موضحا أن أزمة الأسواق الناشئة لن تقود العالم إلى أزمة مالية عالمية على غرار 2008، كاشفا أن تركيا تسعى لحل أزمتها بعيدا عن صندوق النقد وهى فى الأساس أزمة داخلية، فيما لجأت الارجنتين للصندوق لمساعدتها.
 
وقال موريس أوبستفلد ، مدير إدارة البحوث فى صندوق النقد الدولى، إن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاح المؤسسى بجانب السيطرة على سعر الصرف والفائدة بشكل مناسب ، مضيفا أن النمو العالمى ، ما يزال ثابتا عند معدل العام الماضى البالغ 3.7% خلال الفترة 2018-2019، متجاوزاً معدلات النمو التى تحققت فى أى من السنوات بين 2012 و2016. 
 
 
 
 

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غرفة التجارة الامريكية

صندوق النقد

برنامج الاصلاح المصرى




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