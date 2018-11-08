صحة سوهاج: إنشاء 4 عنايات مركزة بالمستشفيات مجهزة بأجهزة تنفس صناعى

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه سيتم إنشاء 4 عنايات مركزة لأول مرة مجهزة بأجهزة تنفس صناعى فى مستشفيات سوهاج العام وأخميم وطهطا والبلينا، مشيرا إلى أن العنايات تشمل حالات الحوادث والجلطات الدماغية ونزيف المخ وما بعد الجراحات، مؤكدا أنه سيتم افتتاح أول عناية مركزة فى مستشفى سوهاج العام خلال شهرين كما سيتم الانتهاء من باقى العنايات الأخرى خلال العام القادم 2019 .

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعم المادى سيكون من خلال وزارة الصحة والمجتمع المدنى وأن العنايات المركزة تشمل أيضا عناية أطفال، بالإضافة إلى حضانات الأطفال المبتسرين وستكون مزودة بأجهزة تنفس صناعى، مشيرا إلى أن الدكتور احمد الانصارى محافظ سوهاج يقدم كل الدعم للنهوض بالقطاع الصحة بالمحافظة .