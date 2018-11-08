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صحة القليوبية: فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق ودور العبادة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:08 ص
صحة القليوبية: فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق ودور العبادة خلال الحمله
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار عمل الفرق الطبية المتنقلة القائمة على المسح الطبي لفيروس سي خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانتقالها من مناطق المسح الثابتة، حيث بدأ انتقال الفرق إلي الأسواق والميادين والأماكن العامة للوصول بالخدمة إلي جميع المواطنين حيث تواجدهم سواء بمناطق عملهم أو مناطق تلبية احتياجاتهم أو بالقرب من المساجد والكنائس وفي جميع مناطق تجمعات الجمهور.
 
وأوضح "الطباخ" في تصريحات صحفية، أنه ينظم جولات دورية مفاجئة على بعض النقاط المتحركة في نطاق الإدارات الصحية، للاطمئنان على سير العمل وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه فريق العمل بعيدا عن مراكز عملهم الأصلية، وتشجيعهم على استكمال المسيرة وأداء المهمة القومية.
 
وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين بالتوجه إلي نقاط الفحص المنتشرة في أرجاء المحافظة حتي يتسني لنا فحص جميع الفئات العمرية المنوطة بالفحص، ابتداء من عمر 18 سنة، وذلك قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة.
 
 
فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (1)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (2)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (3)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (4)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (5)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (6)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (7)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (8)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (9)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (10)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (11)
 

فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق (12)
 
 
 

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