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شركة مياه أسيوط تعقد ندوات تثقيفية لطلاب المدارس بمختلف المراحل

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:59 ص
شركة مياه أسيوط تعقد ندوات تثقيفية لطلاب المدارس بمختلف المراحل جانب من الندوة التثقيفية
كتب أحمد حسن
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تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ندواتها التثقيفية التوعوية لطلاب المدارس بمختلف المراحل (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم، من أجل رفع وعى الطلاب، وإكسابهم القدرة على مواجهة تحديات المستقبل باستراتيجيات أكثر ابتكاراً.
 
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس الشركة، مؤكداً على أهمية تلك الندوات التى يوجهها فريق التوعية بالشركة إلى الطلاب بمختلف المدارس على مستوى المحافظة، لرفع مستوى الوعي الثقافي المجتمعي والارتقاء بالممارسات، والتى من شأنها أن تستقطب مختلف أوجه الاستثمارت كمدخل جيد نحو مستقبل أفضل.
 
وأضاف، أن الندوات التثقيفية تأتى تفعيلاً لخطة التوعية السنوية التى توجهها إدارة التوعية لطلاب المدارس والجامعات، لنقل الصورة كاملة لهؤلاء الطلاب، للتعرف على مراحل إنتاج المياه ابتداءً من المأخذ حتى وصولها للمستهلكين، والجهود التى تبذلها الشركة لتنقية مياه الشرب، والتعريف بالخطط المستقبلية لتوسعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تكمن أهميتها فى رفع وعيهم بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وتحفزهم على ضرورة تجنب السلوكيات الخاطئة فى استخدام المورد الأثمن على وجه البسيطة.
 
وأشار المهندس محمد صلاح الضوى، إلى أنه فى نهاية الندوات يتم عقد مسابقات وأنشطة ترفيهية بين الطلاب، وتوزيع الجوائز العينية على الطلاب المتميزين، وكذا مطبوعات التوعية.
 
جانب من الندوة التثقيفية (1)
جانب من الندوة التثقيفية (1)

جانب من الندوة التثقيفية (2)
جانب من الندوة التثقيفية (2)

جانب من الندوة التثقيفية (3)
جانب من الندوة التثقيفية (3)

جانب من الندوة التثقيفية (4)
جانب من الندوة التثقيفية (4)

جانب من الندوة التثقيفية (5)
جانب من الندوة التثقيفية (5)

جانب من الندوة التثقيفية (6)
جانب من الندوة التثقيفية (6)

جانب من الندوة التثقيفية (7)
جانب من الندوة التثقيفية (7)

جانب من الندوة التثقيفية (8)
جانب من الندوة التثقيفية (8)

جانب من الندوة التثقيفية (9)
جانب من الندوة التثقيفية (9)

جانب من الندوة التثقيفية (10)
جانب من الندوة التثقيفية (10)

جانب من الندوة التثقيفية (11)
جانب من الندوة التثقيفية (11)
 
 

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الصرف الصحى

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