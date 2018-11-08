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شاهد فى دقيقة.. رشيدة طليب وإلهان عمر.. مسلمتان فى الكونجرس

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:34 م
شاهد فى دقيقة.. رشيدة طليب وإلهان عمر.. مسلمتان فى الكونجرس رشيدة طليب وإلهان عمر
إعداد - سالى حسام
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فى خطوة تاريخية تمكنت امرأتان مسلمتان من دخول الكونجرس الأمريكى بعد الفوز فى انتخابات التجديد النصفى رغم تصاعد الخطاب المعادى للمسلمين والمهاجرين فى الفترة الأخيرة.
 
وفازت رشيدة طليب الأمريكية الفلسطينية بمقعد الكونجرس عن ولاية ميتشيجان بعد فوزها بـ88.3%، فيما فازت إلهان عمر المهاجرة الصومالية بمقعد ولاية مينيسوتا فى مجلس النواب بعدما حصدت 78.4% من الأصوات.
 
 

- إلهان عمر ورشيدة طليب صنعتا التاريخ بالفوز فى انتخابات الكونجرس

 
كلتاهما من أسر مهاجرة
 

- إلهان عمر من عائلة صومالية هربت من الحرب الأهلية

 
- رشيدة طليب فلسطينية من الضفة الغربية تتفاخر بأصولها العربية
 

- إلهان عمر ورشيدة طليب دعمتا بعضهما فى الحملة الانتخابية

 
- كلتاهما من جناح بيرنى ساندرز التقدمى المعارض لكلينتون وفريقها داخل الحزب الديمقراطى
 

- كلتاهما كانت ضحية هجوم عنصرى من الصحفية لورا لومر اليمينية المتطرفة

 
- رشيدة طليب أول امرأة مسلمة فى الكونجرس جاء إعلان فوزها قبل زميلتها إلهان عمر
 

- بينما إلهان عمر أول محجبة فى الكونجرس


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رشيدة طليب

إلهان عمر

انتخابات التجديد النصفي

انتخابات الكونجرس




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