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شاهد..جنود الجيش اليمنى ينقذون حياة جريح حوثى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:58 م
شاهد..جنود الجيش اليمنى ينقذون حياة جريح حوثى
إيمان حنا
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أنقذ جندى بالجيش اليمنى جريحا من ميليشيات الحوثى سقط جريحا فى جبهة ميدى، إحدى جبهات القتال بين الشرعية والحوثيين، وكان الجريح الحوثى قد استغاث بالجنود اليمنيين لإنقاذ حياته ، ما دفع الجندى اليمنى المعروف بأخلاقه فى الحروب أن يحمله على كتفه للإسراع به لأقرب مستشفى.

وتحرز قوات الجيش اليمنى في الحرب ضد الحوثيين فى جبهات البيضاء والحديد والضالع ونهم وميدى تقدما كبيرا.

وقد تمكنت القوات المشتركة اليمنية من السيطرة على مداخل الحديدة، بعد سيطرتها بمطاحن البحر الأحمر وشارع صنعاء ودوار "يمن موبايل" إثر معارك عنيفة خاضتها أمس ضد عناصر الميليشيات الحوثية بمساندة مقاتلات.

وأسفرت تلك المواجهات عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري للميليشيات، طبقا لما أكده المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

 

ولقي القياديان في ميليشيات الحوثي محمد عبدالله حميد السقال، ووليد حسن علي الوظاف مصرعيهما في جبهات الساحل الغربي، كما تم أسر القيادى أبو حسين الحاكم أركان "حرب اللواء 25 ميكا " التابع للميليشيات على أيدي القوات المشتركة في الحديدة.

 

 

 


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اليمن

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