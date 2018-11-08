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سينوبك الصينية توقع عقد شراء نفط من الكويت لعام 2019

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:38 ص
سينوبك الصينية توقع عقد شراء نفط من الكويت لعام 2019 شركة النفط الصينية العملاقة سينوبك
رويترز
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وقعت شركة النفط الصينية العملاقة سينوبك، اليوم الخميس، عقدا سنويا يغطى عام 2019 لشراء النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية، وذلك أثناء مؤتمر تجارى فى شنغهاى.

ولم تعلن الكميات المتفق عليها فى العقد لكن مسئولين تنفيذيين اثنين فى سينوبك مطلعين على الشروط قالا إن الكويت ستورد نفس كميات الخام كما فى 2018.

وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

جاء ذلك بعد أن وقعت بتروتشاينا اتفاق توريد خام للعام 2019 مع الكويت أمس الأربعاء مع عدم تغيير الأحجام عن العام الحالى.


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سينوبك الصينية

النفط

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