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سقوط عاطل عقب سرقة توك توك بإلقاء الشطة فى وجه السائق

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:39 م
سقوط عاطل عقب سرقة توك توك بإلقاء الشطة فى وجه السائق المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطل عقب سرقته دراجة بخارية توك توك من قائدها بشارع بورسعيد بمنطقة الأميرية، وتبين أنه وراء إلقاء الشطة فى وجه السائق وسرقة "التوك توك"، فتم مطاردته وضبطه وبحوزته "التوك توك" ومسحوق الشطة، وتم احالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، الحالة الامنية بشارع بور سعيد، حيث استغاث بهم "مصعب ه ح" 15 سنة، سائق توك توك، مصاب بكدمات بالوجه واحمرار بالعينين، وقرر بأنه حال سيرة بشارع بور سعيد بالدرجة البخارية " توك توك " ملكه استوقفه أحد الأشخاص واستولى على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه عقب إلقاء مسحوق" شطه "على وجهه والتعدى عليه بعصا خشبية وفر هاربا محدثا ما به من إصابات.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهم وأمكن ضبطه وتبين انه "محسن ا أ" 31 سنة، عاطل، وبحوزته الدراجة البخارية المستولى عليها، قطعة خشبية مثبت بها قطعة معدنية، كيس بداخله مسحوق " الشطة ".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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