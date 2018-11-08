سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى واستروكس فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" وطلقتين من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن 100 جرام.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد قيام المقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمد.ص.م" 23 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقتين من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.