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سفير مصر لدى إسرائيل: ملتزمون بتحقيق السلام لإرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:14 م
سفير مصر لدى إسرائيل: ملتزمون بتحقيق السلام لإرساء الاستقرار بالشرق الأوسط سفير مصر فى تل أبيب والرئيس الإسرائيلى
كتب : أحمد جمعة
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أكد خالد عزمى، سفير مصر لدى تل أبيب، خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلى، اليوم الخميس، التزام مصر بتحقيق السلام العادل فى منطقة الشرق الأوسط الذى يعد المدخل الأوحد لتحقيق استقرار مستدام يسمح بتحقيق الرخاء لكافة شعوب المنطقة.

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وأشار عزمى إلى أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذى تم توقيعه قبل أربعين عاما، نجح فى تخفيض حدة التوتر فى المنطقة وأصبح أحد دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط. وقد جاءت تصريحات السفير خلال مراسم تقديم أوراق اعتماده بمناسبة تعيينه سفيرا لمصر لدى إسرائيل.

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وجدد السفير عزمى خلال اللقاء التأكيد على الأهمية القصوى لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك عبر سرعة رؤية حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار لجميع دول المنطقة بلا استثناء.

 

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وأوضح سفير مصر فى تل أبيب، أن مصر تواصل جهودها الدءوبة ومساعيها لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضى الفلسطينية، كما تواصل اتصالاتها الدولية مع شركاء السلام للنظر فى أفضل السبل لإعادة إحياء عملية السلام، مشيرا إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة على استعداد مصر الكامل لبذل كافة الجهود لضمان توصل الطرفين إلى سلام حقيقى ينهى هذا الصراع.


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