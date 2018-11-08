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سفير اليمن: قرارات صائبة للرئيس هادى والقوات المسلحة قادرة على دحر الحوثى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:05 ص
سفير اليمن: قرارات صائبة للرئيس هادى والقوات المسلحة قادرة على دحر الحوثى سفير تاليمن بالقاهرة
إيمان حنا
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شدد الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة وسفيرها غير المقيم بجزر القمر على دور القوات المسلحة اليمنية فى الحرب ضد الميليشيا الحوثية وإنهاء وجودهم فى اليمن وإعادة بناء البلاد من جديد.

 

كما أكد أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والتى من شأنها إعادة هيكلة بعض المناصب الرسمية فى الدولة وآخرها القرارات التى صدرت مساء أمس بتعيين الفريق ركن محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع والفريق ركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحه وأحمد سالم ربيع علي محافظا لمحافظة عدن ومحمد نصر عبد الرحمن وكيلا أول لعدن وذلك نظرا لمقتضيات وطبيعة المرحلة الاستثنائية وغير العادية التي تمر بها اليمن.

 

وأرسل السفير مارم برقية تهنئة للمعينين الجدد مثمنا ما يتصفون به من إتقانٍ و كفاءة وقدرة على التصدى بحزم لمخططات ميليشياتهم الانقلابية المدعومة من إيران والتي عاثت في الوطن اليمني فسادا وتلاعبت بمستقبل أبنائه وكانت السبب في نشوب احتراب داخلي ونشوء اوضاع إنسانية متردية ومتفاقمة بلغت حدا لا يمكن احتماله، متمنيا لهم للجميع المزيد من النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياتهم والمهام الموكلة اليهم.


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الرئيس تاليمنى

اليمن

محمد مارم

سفير اليمن بالقاهرة




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