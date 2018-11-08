وقال سوركوش اليوم الخميس، إن الإعلان الرسمي فى هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.


وكانت مصر والاتحـاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة .
 