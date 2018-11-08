(أ ش أ)

أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات ( الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.



وقال سوركوش اليوم الخميس، إن الإعلان الرسمي فى هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

وكانت مصر والاتحـاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة .



وقال سفير الاتحاد الاوروبى إيفان سوركوش إن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبى، و‫مصر، تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر.

وأوضح أن اجتماع لجنة الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى يقيم التقدم المحرز منذ انعقاد مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد فى 2017.

وأشار سوركوش إلى أن الاجتماع يتناول أيضا حقوق الإنسان وطموح مصر نحو دولة ديمقراطية حديثة. ‪