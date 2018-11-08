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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-11-2018 واستقرار للعملة أمام الجنيه

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:19 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-11-2018 واستقرار للعملة أمام الجنيه الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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شهد الريال السعودى حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى فى تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس 8-11-2018، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، بالغا 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل.
 
 
وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
 
 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.75  جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
 
 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء
4.82  جنيه للبيع
 
 

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء
4.77   جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

4.74  جنيه للشراء
4.78  جنيه للبيع
 
 

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