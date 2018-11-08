سعر الدولار اليوم الخميس 8-11-2018 والعملة الأمريكية تسجل فروقا بتعاملات البنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار خلال تعاملات، آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس، الموافق بداية شهر نوفمبر 8-11-2018، بين البنوك وبعضها، مسجلا فروقا فى سعره من بنك لآخر، حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، فيما اختلف السعر فى البنك التجارى الدولى مسجلا، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018، كالتالى..



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع