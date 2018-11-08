سحر نصر تصل القاهرة عقب حضور منتدى أفريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرج

وصلت مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قادمة من مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعد زيارة شاركت خلالها في منتدى أفريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والذى شارك فيه 54 دولة أفريقية ورؤساء كل من جنوب أفريقيا وغانا وأثيوبيا وغينيا ونائب رئيس نيجيريا ورئيسى وزراء الكاميرون ورواندا.

وأكدت الوزيرة خلال فاعاليات المنتدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع أولوية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع أفريقيا، موضحة أن إجمالى الاستثمارات المصرية فى أفريقيا بلغت 10.2 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأفريقية فى مصر حوالى 2.8 مليار دولار.

ودعت الوزيرة، الحضور للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2018م، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى ينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة فى تشكيل أولويات القطاع الخاص للعام المقبل.