سانا: عودة مئات المهاجرين السوريين من لبنان عبر معبرى الدبوسية والزمرانى

دمشق (أ ش أ)

عادت دفعة جديدة من المهاجرين السوريين من الأراضى اللبنانية، اليوم الخميس، عبر معبر الدبوسية الحدودى فى ريف حمص الغربى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجهات المعنية قامت بتقديم التسهيلات اللازمة لعودة المهاجرين إلى منازلهم وقراهم التى حررها الجيش السورى من الإرهاب، مشيرة إلى أن فرقا وكوادر طبية تابعة لمديرية صحة حمص قامت بتقديم الخدمات الصحية للمهجرين والأطفال العائدين فور وصولهم إلى المعبر.

وأكدت الوكالة، وصول مئات المهاجرين السوريين إلى معبر الزمرانى الحدودى قادمين من الأراضى اللبنانية، تمهيدا لنقلهم إلى قراهم التى حررها الجيش السورى، حيث كانت الجهات المعنية بريف دمشق أنجزت جميع الإجراءات والترتيبات فى معبرى الزمرانى وجديدة يابوس الحدوديين لاستقبال مئات المهجرين العائدين من لبنان لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.