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زوجة أب تطلب 55 ألف جنيه نفقة تربية أبناء ضرتها المتوفاة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:50 ص
زوجة أب تطلب 55 ألف جنيه نفقة تربية أبناء ضرتها المتوفاة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة أب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بنفقة تربية أبناء ضرتها المتوفاة والتى بلغت 55 ألف جنيه عن 4 سنوات سابقة تشمل مصروفات مدرسية وعلاجية.

وأكدت الزوجة "ع.ك.ح" فى الدعوى القضائية التى طالبت فيها بأجر الحضانة نظير تربيتها أبناء ضرتها طوال 4 سنوات إثر وفاتها: كان زوجى ضيف فى البيت بسبب عمله تحملت مسئوليتهم من مصروفات مدرسية ونفقة ملبس ومأكل ومصروفات علاجية وهو يقابل طلباتى بإرسال تلك النفقات لأبنائه بالرفض.

وتتابع: بداية الخلافات حدثت عندما طالبته بالمصروفات المدرسية عندما حان موعد سدادها لأطفاله وخلال 4 سنوات كان يوعدنى بالرجوع وإرسال تلك المبالغ، وعندما يئست من تخلفه عن وعده بالسداد والرجوع طلبت الطلاق فعرض على إرسال الأطفال لأهل زوجته وطلب المبالغ التى دفعتها لهم وتنصل من المسئولية.

وتضيف: زوجته المتوفاة كانت تجمعنى وإياها علاقة طيبة وأصرت قبل وفاتها أن أرعى أطفالها مع طفلى كونها تعلم أخلاق والدهم وبخله، فلم أستطيع أن أنكث وعدى معها ومكثت أنفق عليهم من مالى الخاص طوال سنوات حتى نشبت الخلافات بيننا وقررت إقامة دعوى طلاق .

وتابعت الزوجة: استولى على المسكن الخاص بنا رغم أنه اشتراه من أموالى الخاصة وطردنا للشارع مستعين بالبلطجية وعندما طالبته بحقوقى رفض منحى إياها وهددنى بإيذائى، إذا لم أتنازل عن المبالغ المالية التى أخذها منى طوال زواجى وحقوقى من نفقة ومنقولات ومصوغات ذهبية.


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