video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رانيا المشاط تعلن عن برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة نهاية نوفمبر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:30 ص
رانيا المشاط تعلن عن برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة نهاية نوفمبر الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن أنها ستعلن نهاية الشهر الجارى برنامج الإصلاح الهيكلى من البرلمان المصرى، مؤكدة أن برنامج الوزارة للإصلاح الهيكلى يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التى تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وزيادة تنافسية قطاع السياحة المصرى ليكون قطاعًا أقوى وأكثر تحملا للصدمات.

 

وأشارت الوزيرة، التى تحضر بورصة لندن للسياحة الدولية، إلى أن البرنامج يتكون من عدة محاور منها الإصلاح التشريعى ورفع كفاءة العنصر البشرى، مؤكدة أن محاور البرنامج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتى أعلنتها الأمم المتحدة.

 

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية لجميع قطاعاتها والقطاع السياحى ككل، وكذلك الإصلاحات التشريعية، مما يساهم فى خلق هيكل إدارى وقوانين تضع السياحة المصرية فى مكانتها التنافسية فى مصاف الدول السياحية الكبرى.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، لافتة إلى أنه فيما يخص الخدمات الفندقية يتم حاليًا مراجعة وتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية ‪لتتماشى مع المعايير الدولية لتعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تلتقى نظيرها الإنجليزى على هامش بورصة لندن الدولية (صور وفيديو)

وزارة السياحة

تنشيط السياحة

قطاع السياحة

بورصة لندن

السياحة

رانيا المشاط




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة