رانيا المشاط تعلن عن برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة نهاية نوفمبر

كتبت آمال رسلان

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن أنها ستعلن نهاية الشهر الجارى برنامج الإصلاح الهيكلى من البرلمان المصرى، مؤكدة أن برنامج الوزارة للإصلاح الهيكلى يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التى تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وزيادة تنافسية قطاع السياحة المصرى ليكون قطاعًا أقوى وأكثر تحملا للصدمات.

وأشارت الوزيرة، التى تحضر بورصة لندن للسياحة الدولية، إلى أن البرنامج يتكون من عدة محاور منها الإصلاح التشريعى ورفع كفاءة العنصر البشرى، مؤكدة أن محاور البرنامج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتى أعلنتها الأمم المتحدة.

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية لجميع قطاعاتها والقطاع السياحى ككل، وكذلك الإصلاحات التشريعية، مما يساهم فى خلق هيكل إدارى وقوانين تضع السياحة المصرية فى مكانتها التنافسية فى مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، لافتة إلى أنه فيما يخص الخدمات الفندقية يتم حاليًا مراجعة وتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية ‪لتتماشى مع المعايير الدولية لتعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر.