بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء الأوكرانى باولو روزينكو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد فى قصر السيف - تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى تناول مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء الأوكرانى باولو روزينكو، قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية، يلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين الكويتيين.
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