واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد فى قصر السيف - تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى تناول مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .



يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء الأوكرانى باولو روزينكو، قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية، يلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين الكويتيين.

