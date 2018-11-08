رئيس مدينة المحلة يجتمع بممثلى هيئة التخطيط العمرانى لإجراء حصر شامل للمدينة

عقد اللواء ناصر طه رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى اجتماعا موسعا مع ممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و الخبراء و الفريق المرشح للعمل لتوضيح اليات و منهجية العمل بوحدات الرصد الحضرى.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عمل حصر كامل لمدينة المحلة الكبرى بمعرفة لجان متخصصة يتم من خلالها رصد عدد السكان و شبكات الصرف الصحى و المياه و الكهرباء و الرصف و المدارس و ذلك لمعرفة الاحتياجات اللازمه لكل منطقة و اتخاذ القرارات المناسبة لها من أعمال التطوير و سيتم اعداد قاعدة بيانات متكامله.

يذكر أن المرصد الحضرى يهدف الى تقييم كفاءة سياسات التنمية و التخطيط العمرانى المطبقة للمساهمه فى اعادة صياغتها و متابعة و تنفيذ سياسات التنمية العمرانية على المستويين المحلى و الدولى.