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رئيس مدينة المحلة يجتمع بممثلى هيئة التخطيط العمرانى لإجراء حصر شامل للمدينة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:34 م
رئيس مدينة المحلة يجتمع بممثلى هيئة التخطيط العمرانى لإجراء حصر شامل للمدينة جانب من الاجتماع
الغربية - مصطفى عادل
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عقد  اللواء ناصر طه رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى اجتماعا موسعا مع  ممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و الخبراء و الفريق المرشح للعمل لتوضيح اليات و منهجية العمل بوحدات الرصد الحضرى.
 
وخلال الاجتماع تم الاتفاق  على  عمل حصر كامل لمدينة المحلة الكبرى بمعرفة لجان متخصصة يتم من خلالها رصد عدد السكان و شبكات الصرف الصحى و المياه و الكهرباء و الرصف و المدارس و ذلك لمعرفة الاحتياجات اللازمه لكل منطقة و اتخاذ القرارات المناسبة لها من أعمال التطوير و سيتم اعداد قاعدة بيانات متكامله.
 
يذكر أن المرصد الحضرى يهدف الى تقييم كفاءة سياسات التنمية و التخطيط العمرانى المطبقة للمساهمه فى اعادة صياغتها و متابعة و تنفيذ سياسات التنمية العمرانية على المستويين المحلى و الدولى.
 
 
 
 
 

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