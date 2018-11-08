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رئيس مجلس النواب: الأزهر يسعى نحو التجديد ومواجهة التطرف والإرهاب

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:28 ص
رئيس مجلس النواب: الأزهر يسعى نحو التجديد ومواجهة التطرف والإرهاب الدكتور على عبدالعال ،رئيس مجلس النواب
كتب لؤى على تصوير حسام عاطف
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أعرب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن سعادته بوجوده فى تكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الثاني على التوالى، مؤكدا تقديره البالغ لما بذله الأزهر من جهد وما حققه من تفوق ونبوغ ، فمصر والأزهر ينتظران منهم الكثير فتقع على عاتقهم مسئولية كبيرة.
 
وأضاف خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية:" أزهركم الشريف هو محل آمال وتطلعات المسلمين في العالم ليستمدوا منه تعاليمهم فهو الذى يبلغ عمره أكثر من 1000 عام يقبل الاختلاف ولايرضى بالتشدد.
 
واستطرد:" إن مصر تعمل علي تطوير التعليم وفق أحدث النظم ولقد أدرك الرئيس بأهمية العلم والعلماء فوجه بالاهتمام بالبحث العلمي ورفع كفاءة المعلمين وتطوير منظومة التعليم ، كما أوجه التحية لفضيلة الإمام الأكبر على اهتمامه بتطوير التعليم الأزهرى، فلقد شهد الأزهر في السنوات الأخيرة، سعيا كبيرا نحو التجديد ومواجهة دعوات التطرف والإرهاب.
 
وأكد عبد العال، أن رجال الأزهر تصدوا للأفكار المغلوطة مدافعين ببسالة عن وحدة النسيج الوطنى، فليست مصر وحدها التى تعول على الأزهر لمواجهة الإرهاب، بل إن العالم لن يربح حربه ضد الأفكار المتطرفة دون الأزهر وعلمائه ومناهجه.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء الانسانية و السلام العالمي

يجب علي كل علماء المسلمين المحترامين تجميع كتب ابن تيمية و من علي شاكلته و حرقها

قبل و بعد سيدنا محمد عليه افضل الصلاة و السلام و علي اهله و اصحابة الكرام كان يوجد محرفين لصحيح الاديان السماوية وصولا الي الخوارج و ابن تيمية و من علي شاكلته الي اخوان بني صهيون الملاعين المرتزقة الشيطان سيد قطب المرتزقة لمخابرات العصابة الصهيوامريكية و رب العزة و رسوله اخبرنا عن هؤلاء الملاعين ..في قوله تعالي.. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ و قوله تعالي .....وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12 ... و حديث رسول الله عليه افضل الصلاة و السلام ..الذين يحملون هذه الصفات:، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّميَّة، .. لان هؤلاء الشياطين فتنة لتضليل الناس عن صحيح الاسلام

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