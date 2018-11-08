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رئيس كوسوفو: التحدث مع الشيطان أفضل من رئيس صربيا ويؤكد: يريد تفكيك بلادنا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:04 ص
رئيس كوسوفو: التحدث مع الشيطان أفضل من رئيس صربيا ويؤكد: يريد تفكيك بلادنا رئيس كوسوفو هاشم تاجى
أ ف ب
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قال رئيس كوسوفو هاشم تاجى أمس الأربعاء إنه يفضل التحدث "إلى الشيطان" ولا التحاور مع الرئيس الصربى الكسندر فوتشيتش الذى سيلتقيه الخميس فى بروكسل.

وقال تاجى لوكالة أنباء كوسوفو "يمكننى القول إننى أفضل أن أجلس إلى طاولة مع الشيطان للتحدث وليس مع الكسندر فوتشيتش".

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليمها السابق المعلن فى 2008.

وخسرت صربيا الإقليم بعد حملة قصف جوى غربية أرغمتها على سحب قواتها إثر حرب ضد متمردين إنفصاليين ألبان (1989-1999 أوقعت 130 ألف قتيل(.

ويفترض أن يلتقى فوتشيتش وتاجى الخميس فى بروكسل لإعادة تحريك الحوار لتطبيع العلاقات باشراف الاتحاد الأوروبى كما قالت المفوضية.

وأطلق الحوار فى 2011 وهو معلق منذ يوليو.

والخلاف بينهما عقبة على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

والثلاثاء أعلنت كوسوفو زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من صربيا ب10% فى إجراء دانته بلجراد.


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