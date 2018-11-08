رئيس جامعة سوهاج يشرح لماذا تقدمت الجامعة فى تصنيف تايمز البريطانى

سوهاج محمود مقبول

كشف التصنيف الدولي"Times Higher Education Ranking 2018‘‘ " للجامعات عن حصول جامعة سوهاج على مراكز متقدمة في مجال العلوم الفيزيائية حيث تم ادراجها في الفئة ٤٠١-٥٠٠ عالمياً، من بين 1200 جامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقال أن هذا التقدم يعكس إلى حد كبير الجهود المبذولة لدعم إحتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل علي تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.

وقال الدكتور محمد الجوهري مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ان "THE" هي إحدي المنظمات الدولية الأساسية، المنوط بها تصنيف الجامعات علي المستوي الدولي. مضيفاً أن الجامعة طبقاً لتصنيف تلك المنظمة احتلت هذا العام الترتيب 801 من أفضل 1000 جامعة تم إختيارهم من بين 1200 جامعة في أنحاء العالم، كما أحتلت الترتيب السابع علي المستوي المحلي من بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف Times Higher Education البريطاني أرتفع ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25000 جامعة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية 9 جامعات عام 2018، و 8 جامعات عام 2017، و 3 جامعات عام 2016.