video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة سوهاج يشرح لماذا تقدمت الجامعة فى تصنيف تايمز البريطانى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:02 م
رئيس جامعة سوهاج يشرح لماذا تقدمت الجامعة فى تصنيف تايمز البريطانى رئيس الجامعة
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

كشف التصنيف الدولي"Times Higher Education Ranking 2018‘‘ " للجامعات عن حصول جامعة سوهاج على مراكز متقدمة في مجال العلوم الفيزيائية حيث تم ادراجها في الفئة ٤٠١-٥٠٠ عالمياً، من بين 1200 جامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

 

 

وقال أن هذا التقدم يعكس إلى حد كبير الجهود المبذولة لدعم إحتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل علي تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.

 

وقال الدكتور محمد الجوهري مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ان "THE" هي إحدي المنظمات الدولية الأساسية، المنوط بها تصنيف الجامعات علي المستوي الدولي. مضيفاً أن الجامعة طبقاً لتصنيف تلك المنظمة احتلت هذا العام الترتيب 801 من أفضل 1000 جامعة تم إختيارهم من بين 1200 جامعة في أنحاء العالم، كما أحتلت الترتيب السابع علي المستوي المحلي من بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف Times Higher Education البريطاني أرتفع ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25000 جامعة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية 9 جامعات عام 2018، و 8 جامعات عام 2017، و 3 جامعات عام 2016.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

958 طالبًا يخوضون انتخابات الاتحاد بجامعة سوهاج و932 طالبًا بالمنيا

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

تصنيف الجامعات المصرية

اخبار جامعة سوهاج




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة